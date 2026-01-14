Zara apre due nuovi negozi a Milano
Zara annuncia l'apertura di due nuovi negozi a Milano, prevista per la primavera 2026. I nuovi punti vendita saranno ubicati presso il centro commerciale CityLife Shopping District, contribuendo a rafforzare la presenza del marchio nel capoluogo lombardo. Questa espansione riflette l’impegno di Zara nel migliorare l’offerta commerciale e l’esperienza di acquisto per i clienti nella città.
Due nuovi punti vendita Zara stanno per aprire a Milano. La data prevista è la primavera del 2026: ad annunciare l'arrivo del brand è stato il centro commerciale CityLife Shopping District.Il marchio del gruppo Inditex arriverà nella galleria dello shopping milanese tra qualche mese: due negozi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
