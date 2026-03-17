Haiti | 280 partiti sfidano il caos per le elezioni

In Haiti, il termine per presentare le candidature alle prossime elezioni generali è terminato con 280 partiti che hanno fatto domanda di partecipazione. Questa cifra rappresenta un record rispetto al passato, evidenziando la forte partecipazione politica in un momento di instabilità nel paese. Le candidature saranno ora esaminate dalle autorità competenti, che valuteranno la loro ammissibilità.

Il termine per le candidature alle prossime elezioni generali in Haiti si è chiuso con un risultato senza precedenti: ben 280 partiti hanno presentato la loro richiesta di partecipazione. Si tratta del record assoluto per l’isola dei Caraibi, dove il processo elettorale segna il ritorno al voto dopo dieci anni di interruzione, risalente al 2016. L’entusiasmo della popolazione per questo evento democratico si scontra però con una realtà drammatica sul campo, dove un conflitto interno tra esercito e bande armate ha già causato quasi 6mila morti secondo l’Onu. Oltre un milione e 400mila civili sono stati costretti a sfollare dalle proprie case, creando una delle crisi umanitarie più gravi della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Haiti: 280 partiti sfidano il caos per le elezioni Articoli correlati Leggi anche: Centrosinistra verso le elezioni, Canale: "Il candidato unitario deve aggregare oltre le sigle e i partiti" Avellino: 5 partiti in un fronte unico per le elezioniMercoledì 11 marzo 2026, alle ore 10:22, il clima politico ad Avellino si sta riscaldando in vista delle imminenti elezioni amministrative.