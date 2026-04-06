Sondaggi politici centrodestra in calo dopo il referendum | cresce il Pd M5S in flessione

Dopo il referendum, i sondaggi politici mostrano un calo del centrodestra e un aumento del Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle registra una diminuzione dei consensi. La media delle rilevazioni indica una tendenza a modificarsi rispetto ai mesi precedenti, con variazioni che coinvolgono le principali forze politiche. I dati sono stati raccolti attraverso diverse fonti e riflettono l’andamento dell’opinione pubblica in un periodo caratterizzato da eventi politici recenti.

L’effetto del referendum inizia a riflettersi anche nei numeri dei sondaggi. La media delle rilevazioni effettuate tra il 29 marzo e il 4 aprile, basata sui dati di otto istituti (Eumetra, TP, Tecné, Emg, Swg, BiDiMedia, Only Numbers, Lab2101) e pubblicata da Termometro Politico, segnala un lieve arretramento per tutte le principali forze del centrodestra. Un calo contenuto ma diffuso, che si inserisce in una fase di assestamento politico dopo le recenti dinamiche elettorali. Centrodestra in lieve flessione. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia scende al 28,6%, confermando uno dei livelli più bassi registrati dopo le elezioni europee. Un dato che, pur mantenendo il partito saldamente primo, segnala una fase di rallentamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sondaggi politici, centrodestra in calo dopo il referendum: cresce il Pd, M5S in flessione Sondaggi politici, centrodestra in calo dopo il referendum: cresce il M5S, stabile il PdDopo la vittoria del "No" al referendum sulla giustizia, il centrodestra registra una flessione moderata, con Fratelli d'Italia in calo ma ancora al... Sondaggi politici dopo il referendum sulla Giustizia: centrodestra in lieve calo, cresce il M5SNella settimana compresa tra il 22 e il 28 marzo 2026, a ridosso della vittoria del No al referendum sulla Giustizia, i sondaggi politici mostrano un... Temi più discussi: Gli ultimi sondaggi politici: FdI scende, il Pd sale. E il campo largo è a solo lo 0,2% dal centrodestra (considerando anche Vannacci); Elezioni anticipate? Il centrodestra vincerebbe solo con Vannacci. I sondaggi puniscono Meloni, che studia il rimpasto; Sondaggi politici, centrosinistra più vicino al centrodestra (senza Vannacci che cresce). E sale l'affluenza; I sondaggi post referendum: FdI cala, crescono Pd e M5S, ma il sorpasso del campo largo non c'è. Sondaggi politici, centrodestra in calo dopo il referendum: cresce il Pd, M5S in flessioneL’effetto del referendum inizia a riflettersi anche nei numeri dei sondaggi. La media delle rilevazioni effettuate tra il 29 marzo e il 4 aprile, basata sui ... thesocialpost.it Sondaggi politici 2026 Campo largo +1% su Meloni | Caos primarie: Conte 30% batte Schlein, 23% per federatoreSondaggi politici Ghisleri (Only Numbers) sui partiti e rebus interni al Campo largo: Conte favorito su Schlein contro Meloni, anche ... ilsussidiario.net Sondaggi politici, il centrosinistra guadagna terreno: aumenta la partecipazione e il quadro politico torna incerto x.com Sondaggi politici: il partito che ha perso di più, dopo il referendum - facebook.com facebook