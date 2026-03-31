Sondaggi politici centrodestra in calo dopo il referendum | cresce il M5S stabile il Pd
Dopo la vittoria del "No" al referendum sulla giustizia, il centrodestra registra una flessione moderata, con Fratelli d'Italia in calo ma ancora al vertice. Sul fronte opposto, il Movimento 5 Stelle cresce, mentre il Pd resta sostanzialmente stabile, in un equilibrio tra coalizioni sempre pi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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