Sondaggi politici dopo il referendum sulla Giustizia | centrodestra in lieve calo cresce il M5S

Tra il 22 e il 28 marzo 2026, poco dopo il risultato del referendum sulla Giustizia, i sondaggi indicano una stabilità generale nei consensi politici. Il centrodestra registra un lieve calo, mentre il Movimento 5 Stelle mostra un aumento nei consensi. Questi dati riflettono un quadro di equilibrio tra le diverse forze politiche, con alcune variazioni rispetto alle settimane precedenti.

Nella settimana compresa tra il 22 e il 28 marzo 2026, a ridosso della vittoria del No al referendum sulla Giustizia, i sondaggi politici mostrano un quadro sostanzialmente stabile ma con alcuni segnali di movimento tra le principali forze politiche. Il centrodestra resta in testa nelle intenzioni di voto, ma registra una lieve flessione complessiva, mentre nell’area dell’ opposizione emergono dinamiche differenziate tra i partiti. Secondo la media delle rilevazioni di sette istituti – Eumetra, Termometro Politico, Noto, SWG, BiDiMedia, Only Numbers e Lab2101 – Fratelli d’Italia rimane il primo partito con il 28,7%, ma scende al livello più basso dalla tornata delle Elezioni europee del 2024. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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