A Firenze, il 6 aprile 2026, si svolge il più grande picnic d’Italia, con appuntamento al Visarno. L’evento è aperto a tutti e prevede il rispetto di alcune regole e orari stabiliti dagli organizzatori. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse zone. La giornata si presenta come un momento di aggregazione e socializzazione all’aperto.

Firenze, 6 aprile 2026 - Non c’è Pasquetta senza il pic nic. Ma quello che viene organizzato oggi a Firenze, a cui tutti possono partecipare, è molto più di un semplice picnic. È una giornata da vivere sul prato, in libertà, insieme agli amici, alla famiglia. All’Ippodromo del Visarno c’è il più grande picnic d’Italia. L’appuntamento è oggi dalle ore 11 alle 20, l ’Ippodromo del Visarno di Firenze, che per l’occasione apre le porte al “ Super PicNic ” e si trasforma in un grande spazio conviviale dedicato alla socialità e al divertimento. L’idea è semplice e bellissima: portate il cibo da casa, scegliete dove sistemarvi con il vostro telo e godetevi una giornata in libertà, tra musica, sport, street food, area relax, dancefloor e tante occasioni per stare insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasquetta a Firenze, è il giorno del picnic più grande d’Italia. Appuntamento al Visarno: regole e orari

Leggi anche: All'Ippodromo del Visarno il picnic di Pasquetta più grande d'Italia

A Pasquetta a Firenze torna il più grande picnic d’ItaliaFirenze, 1 aprile 2026 – A Pasquetta a Firenze, all'Ippodromo del Visarno, torna il più grande picnic d'Italia: dalle ore 11 l'ippodromo si...

Temi più discussi: Cosa fare per Pasqua e Pasquetta 2026 a Firenze e in Toscana: musei aperti, mercatini, super pic nic e altri eventi; Ponte di Pasqua, i musei aperti e gli eventi. A Palazzo Medici Riccardi la nuova mostra sull’Art Decò; Cosa fare a Firenze nel weekend di Pasqua; Musei, Mostre, Eventi: cosa fare in Toscana a Pasqua e Pasquetta.

Supermercati a Pasqua e Pasquetta in Toscana. Chi apre e chi resta chiusoFirenze, 2 aprile 2026 – Pasqua e Pasquetta alle porte e torna il dubbio di sempre: quali supermercati saranno aperti? In Toscana il quadro è articolato, con molte chiusure nel giorno di Pasqua ed una ... lanazione.it

Dallo Scoppio del Carro alle fiere: gli eventi del fine settimana di Pasqua a Firenze e nel fiorentinoNel fine settimana di Pasqua, da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, in piazza Santa Croce arriva Firenze Craft, fiera dedicata a gusto e artigianato. ?Dal 3 al 6 aprile piazza Santa Maria Novella si ... 055firenze.it

PASQUETTA AL RIFUGIO: UN PONTE DI AMORE SENZA CONFINI facebook

Stash e The Kolors sul palco della Pasquetta Turritana x.com