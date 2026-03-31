All' Ippodromo del Visarno il picnic di Pasquetta più grande d' Italia

L'Ippodromo del Visarno di Firenze sarà aperto il 6 aprile 2026 per celebrare il lunedì di Pasquetta con un picnic di grandi dimensioni. L’evento prevede l’accesso al pubblico e l’organizzazione di attività all’aperto in questa struttura. La giornata sarà dedicata a momenti di svago e socializzazione, con la partecipazione di numerosi visitatori previsti come parte delle iniziative programmate per la festa.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il 6 aprile 2026, l'Ippodromo del Visarno di Firenze apre i suoi cancelli per festeggiare il lunedì di Pasquetta in modo originale. Dalle 11:00 del mattino fino a sera, il prato della struttura ospiterà una gigantesca coperta comune di oltre 300 metri quadrati, pensata per accogliere tutti i partecipanti in un unico, grande momento di condivisione all'aria aperta. L'idea dell'evento è molto semplice: ognuno può organizzarsi liberamente portando da casa il proprio cibo, teli extra e tutto l'occorrente per divertirsi, dalle chitarre ai giochi da prato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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