Il giorno di Pasquetta nel parco del Visarno si è trasformato in un'occasione di festa, con migliaia di persone che hanno scelto di trascorrere il pomeriggio all’aperto. Circa tremila prenotazioni hanno permesso a molti di prendere parte all’evento, che ha visto il grande pratone animarsi tra musica, giochi e momenti di relax sotto il sole. La giornata si è svolta senza particolari problemi, offrendo a visitatori e famiglie uno spazio di libertà e convivialità.

Firenze, 6 aprile 2026 – Un prato di allegria colora il Visarno in questo giorno di festa. Tremila le prenotazioni: tanti hanno scelto di passare il giorno di Pasquetta nel grande prato allestito per l’occasione. Street food, grigliate, musica, campo di pallavolo e tavoli per giocare a ping pong, una maxi coperta da picnic di oltre 300 metri quadrati: relax e divertimento a portata di grandi e piccini. Gruppi di amici, famiglie, coppie hanno scelto di prendere parte alla grande iniziativa trasversale che ha concentrato tutta la sua attrattiva in una qualcosa di semplice quanto prezioso: la convivialità. Un valore che arricchisce questa giornata fatta di sole, teli sistemati alla meglio a terra, piatti di carta, buon vino e chitarra libera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sole, musica e voglia di stare insieme. Pasquetta al Visarno con il super picnic: migliaia nel pratone tra giochi e libertà

Sole, relax e picnic: il grande evento al Visarno colora la festaCentinaia di persone hanno scelto di passare Pasquetta nel grande prato fra musica, sport e street food.

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