Soccorso alpino e 118 doppio intervento nel pomeriggio di Pasquetta

Nel pomeriggio di Pasquetta, i soccorritori del soccorso alpino e del 118 sono intervenuti in due situazioni di emergenza diverse. I tecnici veronesi hanno coordinato le operazioni per soccorrere due persone in difficoltà durante le attività di escursionismo. Entrambi gli interventi si sono svolti nel territorio della provincia, coinvolgendo risorse di emergenza e di pronto intervento.

Il primo pomeriggio di Pasquetta ha richiesto un impegno coordinato dei tecnici veronesi del soccorso alpino e del personale del Suem 118, chiamati a gestire due diverse emergenze. Il primo allarme è scattato poco prima delle 14 lungo il sentiero situato sotto il secondo troncone della funivia di Malcesine, dove un escursionista è rimasto vittima di una caduta. Per velocizzare le operazioni di recupero è decollato l'elicottero che ha provveduto al trasporto del ferito in codice giallo all'ospedale di Negrar. Fortunatamente la persona coinvolta non risulta in pericolo di vita nonostante i traumi riportati. La seconda richiesta di aiuto è giunta alle 15. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Tolfa e Campocatino, doppio intervento in elicottero del corpo nazionale di soccorso alpino e speleologicoLe squadre del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, del servizio regionale Lazio, hanno vissuto un fine settimana intenso.

Si arrampica e cade, intervento del Soccorso alpino a FerentilloSul posto sono stati inviati una squadra del Sasu, l’elisoccorso del 118, con a bordo medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del soccorso...

Temi più discussi: Il direttore Paolo Fortuna in visita alla base operativa dell'elisoccorso; Trovati i tre escursionisti dispersi in Cannobina: una donna ferita portata in ospedale; Luino, al Soccorso Alpino nuove dotazioni e tecnologie per interventi più efficaci; Triplo intervento a Ponte di Legno: soccorsi in azione tra scalatori, sciatori e ricerche.

Gli angeli del Soccorso alpino, 159 interventi in un anno: record nelle zone impervieCome emerge dalle statistiche degli interventi in tutta l’Isola, la zona dove ci sono state più operazioni di soccorso è quella dell’Ogliastra (40), seguita da Sassari (36). Subito dietro Nuoro (30) e ... unionesarda.it

Soccorso alpino senza sosta, intervenuti tre volte a Ponte di LegnoPrima uno scalatore precipitato per diversi metri, poi uno scialpinista scivolato durante un'escursione, infine un'allarme per persona dispersa. Fortunatamente tutti sono stati soccorsi in tempo. quibrescia.it

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Sul posto dopo la chiamata d'emergenza sono intervenuti il Soccorso alpino e l'elicottero d'emergenza facebook