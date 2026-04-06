Soccorsi in Valle del Serchio | più infermieri e 2 nuove automediche

L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha annunciato che non ci sono riduzioni del personale sanitario dedicato ai mezzi di soccorso nella Valle del Serchio, in seguito alla riorganizzazione avviata il primo aprile 2026. Sono stati introdotti due nuovi veicoli automedica e sono stati rafforzati gli organici di infermieri e operatori sanitari nei servizi di emergenza. La comunicazione è arrivata dopo alcune voci di possibili tagli.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha smentito ogni taglio al personale sanitario per i mezzi di soccorso in Valle del Serchio, a seguito della riorganizzazione partita il primo aprile 2026. L’ente sanitario risponde così alle preoccupazioni sollevate da Umberto Quiriconi, presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca. Il nuovo assetto non prevede diminuzioni di mezzi né di operatori a bordo. Al contrario, l’operazione mira a un potenziamento delle risorse seguendo le linee guida del modello organizzativo della Regione Toscana. In Valle del Serchio le postazioni medicalizzate mantengono lo stesso numero, ma è cresciuta la presenza di infermieri. L’obiettivo dichiarato è l’ottimizzazione delle risorse disponibili senza intaccare la qualità dell’assistenza ai cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorsi in Valle del Serchio: più infermieri e 2 nuove automediche Edoardo De Antoni nel Trofeo Lancia al Rally Il Ciocco e Valle del SerchioIl pilota di Camposampiero debutta nel Campionato Italiano Assoluto Rally al volante della Lancia Ypsilon HF Rally4 supportato da Xmotors Team, Next... Leggi anche: Fondi Pnrr e rigenerazione urbana: la Regione verifica l’avanzamento dei cantieri Pinqua nella Valle del Serchio Argomenti più discussi: Addio a Elena Lenzi, medico del pronto soccorso e del 118 a Castelnuovo di Garfagnana; Elena Lenzi, muore medico del pronto soccorso e del 118 in Garfagnana; La ricordiamo tutti con grande affetto per le sue doti umane e la sua grande professionalità: addio a Elena Lenzi; Riorganizzazione in sanità. Il medico da oggi scende dalle autoambulanze. https://www.serchioindiretta.it/in-azienda/2026/04/02/valle-del-serchio-il-dottor-pastore-termina-lattivita/192129/ facebook