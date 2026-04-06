Dal 7 aprile scattano nuove sanzioni per le aziende che non rispettano le norme sullo smart working. La legge introduce multe fino a 7.400 euro e prevede il rischio di arresto in caso di infrazioni gravi. Le modifiche riguardano le modalità di applicazione del lavoro agile e le responsabilità delle imprese nel garantire il rispetto delle regole. La stretta mira a rafforzare i controlli e la conformità nel settore.

Cosa cambia davvero con la nuova legge sullo smart working?. Dal 7 aprile entra in vigore una stretta significativa sul lavoro agile in Italia. La nuova normativa contenuta nella legge annuale sulle Pmi introduce sanzioni molto più pesanti per le aziende che non rispettano gli obblighi legati alla sicurezza dei lavoratori in smart working. Non si tratta di una rivoluzione normativa, ma di un rafforzamento concreto di regole già esistenti: cambia però la sostanza, perché ora le violazioni vengono sanzionate in modo più severo. Quali sono le sanzioni per le aziende?. Il punto centrale della nuova disciplina riguarda l’obbligo di informativa scritta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Smart working, cambiano le regole: multe fino a 7.400 euro e rischio arresto per le aziende

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