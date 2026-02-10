Con l’entrata in vigore l’anno prossimo, il Governo cambia le regole sulle esportazioni. La riforma del Testo Unico Iva punta a rendere tutto più digitale, con le esportazioni che passeranno attraverso il sistema doganale Aes. Le aziende dovranno adeguarsi a queste novità per rispettare le nuove procedure.

Con il nuovo Testo Unico Iva il Governo si prepara a riordinare completamente la materia. In vigore a partire dal prossimo anno, le novità riguarderanno principalmente le esportazioni, che diventano esclusivamente digitali attraverso il sistema doganale Aes. È prevista, inoltre, una revisione delle aliquote che verranno utilizzate nell’edilizia. L’obiettivo che si è fissato il legislatore è quello di andare a semplificare la consultazione normativa e adeguare le norme italiane a quanto previsto dalla Direttiva 2006112CE, in modo da ridurre il più possibile il rischio di nuove procedure di infrazione europee. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Testo Unico Iva, quando entra in vigore la riforma e le novità per il terzo settore

Approfondimenti su Testo Unico Iva

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Testo Unico Iva

Argomenti discussi: In Gazzetta il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027; In Gazzetta Ufficiale il Testo Unico IVA - DB; Testo unico Iva 2026; In Gazzetta il Testo Unico IVA: applicazione dal 2027.

In Gazzetta il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2026, il decreto legislativo del 19 gennaio 2026, n. 10, recante: «Testo unico delle ... finanzaefisco.com

Nuovo Testo unico IVA in vigore dal 2027: il testo pubblicato in GUTesto unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il testo del Dlgs 10/2026 in vigore dal 2027 ... fiscoetasse.com

Il Testo Unico Ambientale è stato pensato per essere l’architrave normativa della tutela ambientale in Italia #dissestoidrogeologico #sostenibilità #tutelaambiente #greenplanner x.com

Approvato il decreto legislativo che modificherà il Testo unico della finanza. Si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. E’ Consob l’authority che vigilerà facebook