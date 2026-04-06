A partire dal 7 aprile 2026, i datori di lavoro che non forniranno l'informativa scritta ai dipendenti sull'uso dello smart working rischiano sanzioni che includono multe fino a 7.500 euro e una possibile detenzione che può arrivare fino a quattro mesi. Questa misura si applica alle aziende che non rispettano le nuove disposizioni previste dalla normativa vigente. Le autorità hanno chiarito che la mancata comunicazione costituisce violazione degli obblighi previsti dalla legge.

Da due a quattro mesi di arresto e multe fino a 7.500 euro circa: ecco cosa rischiano i datori di lavoro, dal 7 aprile 2026, se non trasmetteranno l’informativa scritta, ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, riguardante gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È una delle novità della legge annuale sulle piccole e medie imprese (L. n. 342026), che ha reso perentorio un obbligo già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 812017, introducendo un regime sanzionatorio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Smart working, dal 7 aprile: previste multe fino a 7.500 euro. Cosa cambia per i datori di lavoro

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