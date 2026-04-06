Smart working da domani nuove regole | previste multe fino a 7.500 euro Cosa cambia per i datori di lavoro
A partire dal 7 aprile 2026, i datori di lavoro saranno soggetti a sanzioni amministrative e penali se non forniranno ai dipendenti l'informativa scritta sulle nuove norme sullo smart working. In caso di inadempienza, le multe possono arrivare fino a 7.500 euro, mentre le penalità previste in caso di violazioni più gravi prevedono anche l’arresto da due a quattro mesi. Le regole riguardano anche i obblighi di comunicazione e documentazione.
Da due a quattro mesi di arresto e multe fino a 7.500 euro circa: ecco cosa rischiano i datori di lavoro, dal 7 aprile 2026, se non trasmetteranno l’informativa scritta, ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, riguardante gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È una delle novità della legge annuale sulle piccole e medie imprese (L. n. 342026), che ha reso perentorio un obbligo già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 812017, introducendo un regime sanzionatorio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro(Adnkronos) – Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia.
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