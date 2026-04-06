Smart working da domani nuove regole | previste multe fino a 7.500 euro Cosa cambia per i datori di lavoro

A partire dal 7 aprile 2026, i datori di lavoro saranno soggetti a sanzioni amministrative e penali se non forniranno ai dipendenti l'informativa scritta sulle nuove norme sullo smart working. In caso di inadempienza, le multe possono arrivare fino a 7.500 euro, mentre le penalità previste in caso di violazioni più gravi prevedono anche l’arresto da due a quattro mesi. Le regole riguardano anche i obblighi di comunicazione e documentazione.