Premio europeo Carlo Magno per la Gioventù 2026 | fino a 7.500 euro per i migliori progetti giovanili Scadenza 2 febbraio

Sono aperte le candidature per l’edizione 2026 del Premio europeo Carlo Magno per la Gioventù, promosso dal Parlamento europeo e dalla Fondazione Carlo Magno di Aquisgrana. Il premio, che assegna fino a 7.500 euro ai migliori progetti giovanili, intende riconoscere iniziative che promuovano i valori europei. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 2 febbraio 2026.

Il concorso premia giovani tra i 16 e i 30 anni, residenti in uno degli Stati membri dell’UE, che abbiano realizzato progetti a favore della cittadinanza attiva, della democrazia, dell’integrazione europea e del dialogo interculturale. Possono partecipare singoli, gruppi informali o associazioni, con iniziative già realizzate o in fase avanzata. Sono esclusi progetti solo ideativi, a scopo di lucro, tesi accademiche o iniziative già premiate da istituzioni europee. I vincitori parteciperanno alla cerimonia ufficiale ad Aquisgrana (maggio 2026) e avranno la possibilità di visitare il Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A Mario Draghi il Premio Carlo Magno 2026

Il Premio Carlo Magno 2026 è stato conferito al professor Mario Draghi, riconoscendone il ruolo di rilievo nel panorama economico e politico europeo. Ex presidente della Banca centrale europea e ex primo ministro della Repubblica italiana, Draghi ha contribuito in modo significativo alla stabilità finanziaria e alle politiche comunitarie. Questa onorificenza sottolinea il suo impegno nel promuovere valori di cooperazione e sviluppo in Europa.

A Mario Draghi il premio Carlo Magno 2026 per la sua "grande azione" a sostengo dell'Ue

Il premio Carlo Magno 2026 sarà assegnato a Mario Draghi in riconoscimento del suo impegno a favore dell’unità europea. L’onorificenza, conferita a Berlino, sottolinea il ruolo di Draghi nel promuovere la cooperazione e la stabilità all’interno dell’Unione Europea. La cerimonia si svolgerà nel contesto delle iniziative volte a rafforzare i valori e le integrazioni europee.

