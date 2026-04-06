A Siviglia, la situazione si è fatta tesa a causa di più episodi di aggressione da parte dei tifosi ai danni di giocatori e dirigenti della squadra. La Liga ha deciso di intervenire per fermare queste azioni, che sono avvenute in seguito ai risultati sportivi deludenti della squadra. La serie di incidenti ha generato preoccupazione tra le autorità sportive e i rappresentanti del club.

La Liga interviene contro le aggressioni dei tifosi del Siviglia verso i propri atleti e i vertici societari, dopo una serie di episodi violenti legati ai pessimi risultati sportivi. L’intervento arriva a seguito di minacce che hanno superato il confine della normale protesta. L’episodio più recente è avvenuto dopo che la squadra ha perso per uno a zero in trasferta contro il Real Oviedo, club che occupa l’ultima posizione della classifica. Al loro arrivo in aeroporto, i componenti della squadra sono stati accolti da insulti da parte di alcuni sostenitori. La tensione è poi culminata presso il centro di allenamento, dove diverse persone con il volto coperto si sono presentate per intimidire i presenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siviglia nel caos: minacce e violenza, la Liga interviene

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