Messico nel caos caos e violenza dopo la morte del boss del cartello di Jalisco

La morte di un noto boss del cartello di Jalisco ha scatenato settimane di scontri tra gang rivali e aumenti degli episodi di violenza in tutto il Messico. Le strade di alcune città sono diventate teatro di sparatorie e blocchi stradali, mentre le forze dell’ordine cercano di contenere il caos. Le autorità temono che questa perdita possa aggravare ulteriormente la situazione già complessa del narcotraffico nel paese. La tensione nella regione resta alta, con nuove minacce all’ordine pubblico.

