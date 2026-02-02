Pronostico Maiorca-Siviglia | sono la squadra più fallosa della Liga

Questa sera si gioca Maiorca-Siviglia, una delle partite della ventiduesima giornata della Liga. La sfida si tiene lunedì, con le due squadre che cercano punti importanti in classifica. Maiorca, che ha un problema di falli, si prepara ad affrontare un Siviglia che vuole mantenere il ritmo. La gara si svolge in un momento delicato per entrambe, con le posizioni in classifica ancora da definire.

Maiorca-Siviglia è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico La classifica della Liga è divisa a blocchi. Però, quello sotto, è il blocco che ha il maggior numero di squadre. E il Maiorca, formazione terzultima in classifica che è riuscita a conquistare sedici dei 21 punti punti portati a casa fino al momento, in partite giocate in casa, contro il Siviglia che un poco si è allontanato, ha un’occasione ghiotta per uscire dalla zona rossa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una sola vittoria nelle ultime quattro partite per i maiorchini, in casa ovviamente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Questa sera a Son Moix i tifosi del Maiorca sperano in una vittoria contro il Siviglia.

Questa sera si gioca l’ultima partita della ventiduesima giornata di Liga tra Maiorca e Siviglia.

