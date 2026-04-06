Sinner vs Alcaraz | Fonseca svela il segreto dei due campioni

Dopo aver affrontato i due atleti tra Indian Wells e Miami, Joao Fonseca ha analizzato le caratteristiche tecniche di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nel corso di dieci giorni, il tecnico ha osservato da vicino i punti di forza e le differenze tra i due campioni, evidenziando gli aspetti che li distinguono nel gioco. L'analisi si concentra sugli aspetti tecnici emersi durante gli incontri disputati in queste due tappe del circuito internazionale.

Joao Fonseca ha confrontato le caratteristiche tecniche di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dopo averli affrontati in dieci giorni tra Indian Wells e Miami. Il giovane brasiliano ha analizzato le differenze tattiche tra i due numeri uno del mondo durante una conferenza stampa. Il percorso del 19enne, che nel 2024 ha conquistato il titolo Next Gen, è passato attraverso un duro test nel cosiddetto Sunshine Double. Nonostante i risultati negativi, l’astro nascente non è sfigurato nei confronti con l’élite del circuito. Contro il tennista altoatesino, l’incontro sul cemento californiano si è deciso nei dettagli, arrivando a disputare due tie-break. A Miami, invece, l’impatto con lo spagniano è stato più rapido, con un break subito per parziale che ha pesato sull’esito della gara davanti al pubblico dell’Hard Rock Stadium. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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