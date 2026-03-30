Si è scoperto che i tre giovani talenti del tennis e della MotoGP stanno creando una chat di gruppo. I messaggi tra Jannik Sinner, Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi sono stati condivisi e rivelano alcuni scambi tra loro. Uno dei commenti cita: “Jannik è stata una grande sorpresa”, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle conversazioni o le motivazioni dietro questa decisione.

Finirà che faranno una chat di gruppo. Partecipanti: Jannik Sinner, Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi. Per il nome possiamo dare un’idea: “I tre fenomeni”. La domenica dei trionfi italiani nello sport si porta dietro un legame sempre più forte proprio tra i protagonisti di questi successi. Antonelli, dopo aver vinto il Gp del Giappone ed essere andato in testa al Mondiale di F1, ha scritto un messaggio di “in bocca al lupo” sia a Sinner sia a Bezzecchi. Entrambi gli hanno fatto i complimenti e hanno mantenuto la promessa di imitarlo. Prima il riminese ha vinto il Gp di Austin: terzo successo in tre gare di MotoGp quest’anno. Poi l’altoatesino ha vinto il Masters 1000 di Miami, dedicando il successo proprio a “Bez” e “Kimi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le chat dei campioni: i messaggi tra Sinner, Antonelli e Bezzecchi. Che svela: “Jannik è stata una grande sorpresa”

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