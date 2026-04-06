Sinner un titolo in cambio dei Mondiali | il sogno per l’Italia

Jannik Sinner si sta preparando per l'esordio nell'ATP 1000 di Montecarlo, dove affronterà Ugo Humbert. Recentemente ha ottenuto una vittoria a Miami e ora punta a proseguire il suo percorso nel torneo. Nel frattempo, ha espresso il desiderio di vedere l’Italia qualificata ai Mondiali di calcio. La sua attenzione è rivolta sia al tennis che alla nazionale italiana di calcio.

Jannik Sinner, reduce dal successo a Miami, si prepara all’esordio nell’ATP 1000 di Montecarlo affrontando Ugo Humbert, mentre esprime il desiderio di vedere l’Italia qualificata ai Mondiali di calcio. L’atleta altoatesino è rientrato nel Principato, luogo della sua residenza, dopo aver conquistato il Sunshine Double. In queste giornate sta gestendo l’attenzione dei media prima di scendere in campo sulla terra rossa monegasca. Durante un colloquio con i rappresentanti della stampa francese, Sinner ha risposto a una domanda insolita riguardante un possibile scambio tra i suoi successi personali e il ritorno della Nazionale di calcio nella massima competizione mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner, un titolo in cambio dei Mondiali: il sogno per l’Italia Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia: «Ci vuole una grandissima Italia! Vogliamo coronare il sogno di tornare ai Mondiali»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia: «Vogliamo coronare il sogno di tornare ai Mondiali». Sinner vince a Indian Wells e dedica il titolo ad Antonelli: “Grande giorno per l’Italia”Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Indian Wells battendo Daniil Medvedev in due tie break. Temi più discussi: Sinner: Sacrificare un titolo per l’Italia ai Mondiali? Lo farei; Jannik Sinner trionfa a Miami: è un rullo compressore, ed è Sunshine double; Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in coppia con Bergs nel torneo di doppio; Chi ha vinto più Masters 1000 senza perdere set: solo i Fab 4 meglio di Sinner. ATP Miami: Sinner cerca il titolo numero 26 per eguagliare Alcaraz. Ma i suoi dati sono già storiciTennis - Il trionfo al Miami Open sarebbe il settimo di Jannik Sinner in un '1000'. Mai nessuno in tre finali consecutive senza cedere set ... ubitennis.com Pagina 1 | Sinner-Alcaraz, duello infinito: in palio il titolo a Montecarlo e il numero 1 della classifica AtpIl tabellone di Montecarlo propone a Jannik gli specialisti del rosso. Con Zverev (o Medvedev) possibile scoglio nella semifinale. Dalla parte di Carlos il trio Musetti, Cobolli, Darderi. Lorenzo, mol ... tuttosport.com Sinner mette a tacere i rumors Altro che crisi: il campione azzurro e Laila paparazzati insieme a Monte Carlo, tra Porsche e cena al Cipriani: https://fanpa.ge/IvDY3 facebook Montecarlo, Sinner può strappare due primati ad Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondo x.com