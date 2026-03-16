Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells, sconfiggendo Daniil Medvedev in due tie break. Si tratta del suo 25° titolo in carriera, un risultato che lo rende il tennista più giovane a aver conquistato tutti i grandi tornei sul cemento. Dopo la vittoria, ha dedicato il successo ad Antonelli.

Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Indian Wells battendo Daniil Medvedev in due tie break. È il suo 25° titolo in carriera e un record storico: nessun tennista più giovane di lui aveva mai vinto tutti i grandi tornei sul cemento. A fine partita, la dedica va subito a Kimi Antonelli, trionfante nello stesso giorno in Formula 1. Indian Wells era l’unico Masters 1000 sul cemento ancora assente dalla bacheca dell’altoatesino. Con questa vittoria, il cerchio si chiude in modo definitivo: Sinner è ora il giocatore più giovane di sempre ad aver conquistato tutti i principali tornei su questa superficie, vale a dire Australian Open, US Open, ATP Finals e l’intero pacchetto dei Masters 1000 sul cemento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sinner vince a Indian Wells e dedica il titolo ad Antonelli: “Grande giorno per l’Italia”

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