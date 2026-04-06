Il 7 aprile segnerà l’inizio della stagione sulla terra battuta per Jannik Sinner, che affronterà Ugo Humbert negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Questa partita rappresenta il primo confronto tra i due dopo cinque anni, periodo in cui hanno avuto precedenti datati e una sconfitta di Sinner contro Humbert in occasione di un torneo della NextGen.

Jannik Sinner comincerà ufficialmente nella giornata di martedì 7 aprile la sua stagione sulla terra battuta, affrontando Ugo Humbert ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026. L’azzurro parte ovviamente con tutti i favori del pronostico sulla scia del prestigioso Sunshine Double completato a marzo tra Indian Wells e Miami, ma dovrà comunque offrire una prestazione solida per non complicarsi la vita contro un avversario potenzialmente insidioso. Il 27enne francese occupa la 34ma posizione del ranking mondiale e ha già giocato una partita nel torneo monegasco, sbarazzandosi del giovanissimo connazionale Moise Kouamè per 6-3 7-5 e prendendo maggiore confidenza con le condizioni di gioco del Country Club del Principato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner ritrova Ugo Humbert dopo 5 anni: precedenti datati e anche una sconfitta alla NextGen

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Ugo #Humbert, chi è l'avversario di #Sinner all'Atp Monte-Carlo #SkySport #SkyTennis x.com

Sarà Ugo Humbert il primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il n. 34 al mondo ha vinto il derby francese con il 17enne Moise Kouamé. Tra Sinner e Humbert ci sono due precedenti, l'ultimo a Roma 2021. Il Masters 1000 di Monte-Ca facebook