Ugo Humbert, tennista francese, si prepara a sfidare Jannik Sinner nel torneo di Montecarlo. Oltre ai successi sul campo, nelle sue passioni ci sono anche la musica e il pianoforte, che lo accompagnano fuori dalle righe del tennis. Nei profili online si trovano informazioni che raccontano di un atleta che ha interessi diversi, dimostrando un lato meno noto rispetto alle sue performance sportive.

Un giro sui profili di Ugo Humbert per scoprire che il tennis è molto, ma non tutto. Una capatina su Instagram per sbirciare l’account del francese, alla ricerca dei post del cuore. Quelli in evidenza. Ce n’è uno solo. Una foto degli ottavi raggiunti a Wimbledon al primo tentativo? Un ricordo della finalissima contro Zverev a Bercy? Un festeggiamento di uno qualsiasi dei 7 titoli Atp vinti finora? Macché: lui che sorride alla telecamera spiegando “Un po’ di tempo per la mia seconda passione” e giù ad attaccare Una Mattina di Einaudi al pianoforte, colonna sonora di quel Quasi Amici che forse è anche la definizione del suo rapporto con Sinner. Dopotutto si conoscono dalla notte dei tempi: un Challenger a Ortisei, un giro insieme sul prato di San Siro, un paio di precedenti risalenti a qualche anno fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla macelleria al pianoforte. Ecco chi è Ugo Humbert, l'avversario di Sinner a Montecarlo

Sinner sfida Humbert: ecco l’insidioso avversario di Monte CarloJannik Sinner affronterà Ugo Humbert al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo.

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Si parla di: Zambrotta racconta il Como, Insigne e il Pescara, la nuova vita di Stefano Desideri; Antonelli: Io e Russell? Il team ci ha detto di non fare casino... Intanto ho già quasi vinto, a bowling.

Ugo Humbert, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Monte-CarloHumbert si avvicinò al tennis già all'età di 5 anni, quando vide suo padre giocarci. Lasciò casa a 12 anni per allenarsi a Parigi. Per la precisione, Humbert nel corso della sua carriera ha seguito il ... sport.sky.it