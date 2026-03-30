Alcaraz e la corsa al primo posto nel ranking | ecco cosa ne pensa Sinner
Dopo aver sconfitto Lehecka al Miami Open e con l’eliminazione di Alcaraz agli ottavi di finale, Jannik Sinner ha rafforzato la sua posizione nella classifica mondiale. La vittoria nel torneo statunitense ha portato il tennista italiano a consolidare la sua candidatura per la prima posizione, mentre l’eliminazione di Alcaraz ha inciso sulla corsa al numero uno.
Dopo la vittoria su Lehecka al Miami Open ( clicca qui per gli highlights ) e contestualmente all'uscita di Alcaraz dal medesimo torneo ai sedicesimi di finale, Jannik Sinner si è completamente rilanciato nella corsa al primo posto del ranking. L'altoatesino analizza così l'importanza dei prossimi tornei su terra rossa per scavalcare lo spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Un campione straripante. Vince anche Miami, dominandolo. Realizza il Double Sunshine (Indian Wells e Miami, peraltro il primo nella storia a farlo senza perdere set). Raggiunge di fatto Alcaraz nella Race (lì separano neanche 100 punti) e quindi si avvicina - facebook.com facebook
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