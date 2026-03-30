Alcaraz e la corsa al primo posto nel ranking | ecco cosa ne pensa Sinner

Dopo aver sconfitto Lehecka al Miami Open e con l’eliminazione di Alcaraz agli ottavi di finale, Jannik Sinner ha rafforzato la sua posizione nella classifica mondiale. La vittoria nel torneo statunitense ha portato il tennista italiano a consolidare la sua candidatura per la prima posizione, mentre l’eliminazione di Alcaraz ha inciso sulla corsa al numero uno.