Sinner Alcaraz scappa nel ranking | perché la sconfitta di Jannik complica la corsa al primo posto difficile prima di Roma | la classifica Atp

Jannik Sinner ha perso contro Djokovic in semifinale agli Australian Open e la sua corsa al numero uno si complica. La sconfitta brucia ancora, soprattutto perché arrivata subito dopo il grande traguardo sfiorato. Ora, con la classifica Atp che si aggiorna, la strada verso la vetta diventa più difficile, anche prima di arrivare a Roma.
Il giorno dopo fa ancora più male. Jannik Sinner è stato sconfitto da Djokovic in semifinale degli Australian Open e ha visto sfumare il primo obiettivo della stagione. Jannik non è riuscito nell'impresa di vincere il terzo titolo consecutivo e la sconfitta ha aperto un dibattito sul momento di Sinner e, soprattutto, sul ranking, visti i contemporanei successi di Alcaraz che vedono lo spagnolo sempre più leader della classifica mondiale Atp. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
La nuova classifica Atp, Alcaraz stacca Sinner: come cambierà il ranking dopo la finale di Melbourne e le prossime chance di Jannik
Dopo la semifinale agli Australian Open, Jannik Sinner si ferma in Australia e vede allontanarsi la vetta del ranking Atp.
Jannik Sinner incoronato Campione del Mondo! La ITF cancella il ranking ATP e premia l’azzurro, Alcaraz a secco
Jannik Sinner si laurea Campione del Mondo, un riconoscimento straordinario per il talento italiano.
