Jannik Sinner ha vinto ieri il suo primo match nel torneo di doppio a Montecarlo, giocando insieme a Zizou Bergs. Ora si aprono due possibilità: continuare a competere nel doppio con questa coppia, che potrebbe sovrapporsi con il torneo singolare, oppure interrompere la partecipazione per rispettare il giorno di riposo previsto dal calendario. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore.

Jannik Sinner, com’è noto, ha ieri superato il primo turno nel torneo di doppio a Montecarlo, giocato in coppia con Zizou Bergs. Assieme al belga ha superato la coppia ceco-norvegese formata da Tomas Machac e Casper Ruud. Il 6-4 7-5 conseguente ha fatto sì che ora ci sia anche un po’ d’attesa per il secondo turno di questo particolare duo, voluto dallo stesso Jannik. Ci sono delle possibili, inevitabili conseguenze a seconda della situazione di calendario. Ma andiamo con calma. La cosa certa che sappiamo è che il doppio ritornerà al più presto mercoledì, e di sicuro non domani. Questo perché nell’ordine di gioco odierno non ci sono i fratelli Tsitsipas (Stefanos e Pavlos, al posto di Petros), attesi dal duo franco-argentino composto da Manuel Guinard e Guido Andreozzi: da quest’accoppiamento uscirà il nome degli avversari di SinnerBergs. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner, e ora che succede con il doppio? Sovrapposizione con il singolare o assenza del giorno di riposo: le ipotesi

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