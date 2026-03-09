A Indian Wells, Jannik Sinner è stato eliminato nel doppio insieme a Opelka, battendo con un doppio 6-4 la coppia testa di serie numero 1 del torneo. Nel singolare, invece, il match è in programma domani notte alle 2. La partita di doppio si è conclusa con la sconfitta degli italiani contro i favoriti della testa di serie numero 1.

Jannik Sinner eliminato dal torneo di doppio di Indian Wells insieme a Reilly Opelka. L’azzurro e l’americano sono stati battuti 6-4 6-4 da una delle migliori coppie della specialità in circolazione, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, teste di serie numero uno del torneo. Alla fine hanno vinto gli automatismi consolidati dello spagnolo e dell’argentino, che giocano insieme da anni, piuttosto che la forza dell’italiano e il servizio dell’americano (a dire il vero piuttosto appannato stasera). Il numero due del mondo aveva deciso di giocare il doppio, chiedendolo proprio a uno dei suoi migliori amici nel circuito, per provare delle soluzioni (specie a rete) senza la tensione del singolare, testando in campo e contro degli avversari validissimi alcune soluzioni provate in allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Indian Wells, Sinner fuori nel doppio con Opelka. Nel singolare in campo domani notte alle 2

