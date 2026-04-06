Sila giornata nera sulla 107 | un morto e più crash in serie

Nella serata di oggi, sulla strada statale 107 tra Camigliatello Silano e Spezzano della Sila, si sono verificati diversi incidenti con un bilancio di una vittima. L’incidente più grave si è verificato nell’area di San Pietro in Guarano, dove un uomo ha perso la vita a seguito dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un uomo ha perso la vita in un violento scontro stradale avvenuto in serata sulla statale 107. L’incidente è accaduto nel tratto di strada che collega Camigliatello Silano a Spezzano della Sila, precisamente nell’area di San Pietro in Guarano. Il bilancio fatale si inserisce in una giornata nera per la sicurezza viaria della zona. Già dalle prime ore del mattino erano stati registrati diversi sinistri lungo il medesimo percorso, culminando poi nel crash mortale della sera. L’impatto ha generato immediata tensione tra chi stava percorrendo la carreggiata verso le località montane. Attualmente le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del collisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sila, giornata nera sulla 107: un morto e più crash in serie Serie B. Mantova, crash test Catanzaro: "Più coraggio»La sconfitta in casa della Reggiana ha fatto scivolare nuovamente il Mantova in zona playout: +1 dalla retrocessione diretta, -2 dalla salvezza. Giornata nera dei trasporti: treni in fortissimo ritardo sulla Napoli-RomaLa circolazione ferroviaria continua a essere è fortemente rallentata per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria dopo il danneggiamento...