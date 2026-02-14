Serie B Mantova crash test Catanzaro | Più coraggio

Il Mantova ha subito una sconfitta pesante contro la Reggiana, che ha portato la squadra in zona retrocessione. La partita si è giocata allo stadio di Mantova, dove i tifosi hanno assistito a un risultato che mette in discussione la loro posizione in classifica. La squadra di casa ha mostrato troppa paura e poca determinazione, rischiando di compromettere il proprio campionato. Ora il club si aspetta un cambio di rotta e più coraggio nelle prossime gare.

La sconfitta in casa della Reggiana ha fatto scivolare nuovamente il Mantova in zona playout: +1 dalla retrocessione diretta, -2 dalla salvezza. Al di là delle recriminazioni legate all'annullamento del gol di Marras deciso dal Var, Modesto chiede ai suoi di ripartire subito nell'impegnativa trasferta alle 17.15 a Catanzaro: "Abbiamo rivisto cosa non ha funzionato - è la sintesi del tecnico crotonese che vivrà un derby personale - e adesso dobbiamo guardare avanti. I nostri avversari sono ben organizzati, abili a gestire il possesso e ad attaccare in maniera diretta. Dovremo avere uno spirito diverso rispetto a Reggio Emilia: più movimento e coraggio, maggiore incisività offensiva".