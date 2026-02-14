Giornata nera dei trasporti | treni in fortissimo ritardo sulla Napoli-Roma

La giornata di caos nei trasporti si è verificata quando i treni sulla tratta Napoli-Roma hanno subito ritardi molto pesanti. La causa è il danneggiamento di una sezione della linea ferroviaria tra Roma Tiburtina e Settebagni, che ha costretto le autorità a bloccare i servizi per effettuare controlli approfonditi. I viaggiatori hanno affrontato lunghe attese e disagi, mentre le ferrovie cercano di ripristinare la normale circolazione.

La circolazione ferroviaria continua a essere è fortemente rallentata per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria dopo il danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti tra Roma Tiburtina e Settebagni. I treni Alta Velocità e Regionali possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni secondo il seguente programma. “Sulla linea Av Roma - Firenze è iniziato l'intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino dell'infrastruttura dopo il completamento dei rilievi dell'Autorità giudiziaria fra Tiburtina e Settebagni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

