Sicurezza in strada | arrivano dissuasori di sosta e passaggi pedonali protetti

Il Comune di Casagiove ha emanato un’ordinanza per migliorare la sicurezza stradale, installando dissuasori di sosta e realizzando passaggi pedonali protetti. La misura mira a ridurre la sosta irregolare e a garantire maggior tutela agli utenti della strada. Questi interventi interessano alcune zone della città, con l’obiettivo di rendere più sicure le aree frequentate da pedoni e automobilisti.

Il Comune di Casagiove interviene sulla viabilità urbana con un’ordinanza che punta a contrastare la sosta selvaggia e a rendere più sicuri gli spazi per pedoni e automobilisti. Il provvedimento, firmato dal responsabile della polizia locale Pietro Merola, prevede l’installazione, la manutenzione e il ripristino dei dissuasori di sosta su tutto il territorio comunale. Oltre ai dissuasori, l’ordinanza introduce anche la realizzazione di passaggi pedonali protetti, con l’obiettivo di tutelare in particolare le categorie più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con disabilità. I dispositivi saranno collocati in punti strategici, come incroci, attraversamenti pedonali e accessi carrabili. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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