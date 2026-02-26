Sono stati completati, nelle scorse settimane, i lavori realizzati dal Comune in collaborazione con City Green Light, che hanno portato all’installazione di sei nuovi attraversamenti pedonali luminosi sulla rete stradale cittadina con l’obiettivo di aumentare la visibilità e ridurre il rischio di incidenti, soprattutto nelle ore serali e notturne o in caso di scarsa o ridotta visibilità. Il ricordo di quanto accadde un anno fa, quando un ragazzino di 15 anni venne investito a ridosso del passaggio pedonale in prossimità dell’Esselunga, ha indotto l’Amministrazione a dare corso al piano, investendo sulle nuove infrastrutture. I nuovi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attraversamenti pedonali protetti e luminosi

Leggi anche: Sicurezza stradale, a Sassuolo sei nuovi attraversamenti pedonali luminosi

Attraversamenti pedonali luminosi a viale Trento e Riello per pedoni più visibiliLuci led potenziate quando passa qualcuno per una migliore visibilità notturna e in caso di maltempo.

Temi più discussi: Attraversamenti pedonali protetti e luminosi; Via Firenze più sicura. Strisce pedonali e luci. Cantiere fino ad aprile; Strada Camolli-Casut, c'è una prima soluzione; Recco, in arrivo un semaforo intelligente in Via Roma.

Aiuti agli attraversamenti davanti alle scuole: Ci pensano i volontariPresentato ieri il nuovo servizio di ausilio all’attraversamento pedonale dedicato agli studenti delle scuole di San Biagio, a Codogno. msn.com

ViabilitÃ : Amirante, su strada Camolli-Casut c'Ã¨ una prima soluzioneL'assessore ha incontrato i sindaci di Fontanafredda, Sacile e Brugnera. Attraversamenti pedonali per ridurre velocitÃ e spostamento aree bus Pordenone, 23 febbraio - Dopo gli ... ilgazzettino.it

L'ennesimo pedone gravemente ferito dopo essere stato investito sulle strisce. Non è un caso isolato: da anni la superstrada è teatro di situazioni di pericolo per chi la attraversa a piedi. Il problema è strutturale ed è la presenza di attraversamenti pedonali su u - facebook.com facebook

Roma rallenta, in partenza i cantieri per i nuovi attraversamenti pedonali rialzati. La mappa ift.tt/D9byTdG x.com