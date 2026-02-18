Il Consiglio dei ministri ha approvato un fondo di 5 milioni di euro destinato al turismo nelle zone danneggiate dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna. La decisione si basa sulla necessità di rilanciare le località turistiche colpite dalla tempesta, che ha causato danni a infrastrutture e strutture ricettive. Il ministero del Turismo ha già previsto le risorse necessarie per avviare campagne di promozione mirate, con l’obiettivo di attirare di nuovo visitatori. La ripresa si tradurrà in interventi concreti nei territori interessati.

«Per quanto riguarda il ministero del Turismo, noi oggi dovremmo avere le disponibilità» per «5 milioni» di euro per l’attivazione di campagne promozionali in merito ai territori colpiti dal ciclone Harry. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della presentazione dell’indagine dell’ Osservatorio Destination Wedding in Italy di Convention Bureau Italia e della sua divisione Italy for Weddings, a Roma. «Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno - ha aggiunto -. Siccome vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare ed è meglio se quest’anno si scelgono anche queste regioni, perché credo che sarebbe un bel gesto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - In Cdm 5 milioni per il turismo nei territori colpiti da Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna

Santanchè: in Cdm 5 milioni per il turismo nei territori colpiti da Harry in Sicilia, Calabria e SardegnaSantanchè ha annunciato che in Consiglio dei ministri sono stati approvati 5 milioni di euro destinati al turismo nelle zone colpite dal ciclone Harry.

Santanchè: "Cinque milioni a sostegno del turismo in Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal ciclone Harry"Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato che sono stati destinati cinque milioni di euro per aiutare il turismo nelle zone colpite dal ciclone Harry.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.