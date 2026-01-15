Il Ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso, ha annunciato l’apertura delle procedure per la presentazione delle domande relative agli Accordi per l’innovazione. Con un investimento di 731 milioni di euro, il programma mira a rafforzare la ricerca finanziaria e supportare la competitività del settore. Di seguito, si approfondiscono i destinatari e le modalità di accesso ai fondi disponibili.

Il Ministero delle Imprese, presieduto da Adolfo Urso, ha ufficialmente aperto le scadenze per la presentazione delle domande relative agli Accordi per l’innovazione. Questa normativa, determinata dal decreto ministeriale del 4 settembre 2025, stanzia una dotazione finanziaria di 731 milioni di euro. È bene ricordare che le istanze possono essere inoltrate a partire dal 14 gennaio 2026 e fino alle ore 18.00 del 18 febbraio 2026, mirando a sostenere i disegni di ricerca e sviluppo a livello nazionale. Urso stanzia 731 milioni per la ricerca finanziaria: ecco a chi spettano. Le risorse sono state suddivise per intercettare le necessità dei comparti tecnologici più avanzati, seguendo due direttrici principali: 530 milioni di euro destinati a progetti sull’automotive e i trasporti, i materiali avanzati, la robotica e i semiconduttori, 201 milioni di euro riservati a tecnologie quantistiche, reti di telecomunicazione, cavi sottomarini, realtà virtuale e aumentata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torniamo competitivi, Urso stanzia 731 milioni per la ricerca finanziaria: ecco a chi spettano i fondi

Leggi anche: Il Mimit stanzia 731 milioni di euro per la ricerca industriale

Leggi anche: Imprese, 731 milioni per ricerca e sviluppo: domande a partire dal 14 gennaio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dai prodotti più alternativi, che offrono tassi competitivi ma richiedono limiti sia di liquidità che di collocazione temporale, a quelli tradizionali, che garantiscono sicurezza del capitale ma sono sottoposti all’erosione dell’inflazione https://shorturl.at/DogiJ facebook

Nel dibattito sulla #transizioneenergetica c’è un nodo che continua a tornare: come garantire #sicurezzaenergetica, #sostenibilità e #competitività mentre cresce la quota di #rinnovabili tinyurl.com/4mjfcynx Paolo Gallo, Amministratore Delegato @Italga x.com