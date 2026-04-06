Stasera su Rai 1 va in onda il film “Io e te dobbiamo parlare”, trasmissione in prima serata. La produzione è diretta e interpretata da Alessandro Siani e vede come coprotagonista Leonardo Pieraccioni. La pellicola è in programmazione nel palinsesto del 6 aprile 2026. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla durata o al resto del cast.

Stasera, lunedì 6 aprile 2026, Rai 1 propone in prima serata il film Io e te dobbiamo parlare, una produzione che vede Alessandro Siani nei panni di regista e protagonista insieme a Leonardo Pieraccioni. L’appuntamento televisivo è fissato per le ore 21:30. La trama ruota attorno a Pieraldo e Antonio, due agenti di polizia che condividono un legame passato piuttosto tormentato. Nonostante lavorino nello stesso settore, i due colleghi sono noti più per i loro fallimenti che per l’efficacia nelle indagini. Il ritmo della narrazione accelera quando i due protagonisti si ritrovano immersi in un caso di portata superiore alle loro capacità. Questo evento li spinge a collaborare forzatamente, muovendosi tra equivoci e inseguimenti mentre cercano di risolvere le proprie tensioni personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siani e Pieraccioni in coppia: l’evento comico stasera su Rai 1

Io e te dobbiamo parlare, su Rai 1 il film di Siani con Leonardo Pieraccioni e Francesca ChillemiDopo il debutto al cinema nel 2024 e su Netflix nel 2025, Io e te dobbiamo parlare sbarca in chiaro su Rai 1.

Io e te dobbiamo parlare, il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni stasera in tv: trama e castLa sera di Pasquetta si tinge di leggerezza e ritmo con una commedia che ha già conquistato il pubblico in sala.

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