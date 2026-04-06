Io e te dobbiamo parlare il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni stasera in tv | trama e cast

Stasera in televisione va in onda “Io e te dobbiamo parlare”, una commedia con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. La pellicola è stata già proposta al cinema durante le festività di Pasquetta, attirando l’attenzione di molti spettatori. La trama ruota attorno alle vicende di due personaggi principali, interpretati dagli attori, in un racconto che combina umorismo e situazioni quotidiane.

La sera di Pasquetta si tinge di leggerezza e ritmo con una commedia che ha già conquistato il pubblico in sala. "Io e te dobbiamo parlare" arriva in prima serata su Rai 1 lunedì 6 aprile, per la prima volta in chiaro, restituendo ai telespettatori una storia di equivoci, relazioni complicate e improvvisi colpi di scena. Un titolo che punta tutto sull’intesa tra due amati protagonisti della comicità italiana, Alessandro Siani (anche regista) e Leonardo Pieraccioni. I protagonisti della storia sono Antonio e Pieraldo, due poliziotti fuori dagli schemi che condividono molto più di quanto vorrebbero. Non solo il lavoro, ma anche una rete di legami personali che li tiene costantemente in uno stato di precarietà: una ex moglie, una nuova relazione e una figlia che li unisce in modo indissolubile. 🔗 Leggi su Today.it

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