Su Rai 1 è in programma il film diretto da Siani, interpretato da Leonardo Pieraccioni e Francesca Chillemi. La trama si concentra sulla relazione tra Antonio e Pieraldo, amici di lunga data, alle prese con un rapporto logorato, carriere difficili e un’idea di successo che li coinvolge. La pellicola affronta temi di amicizia, sogni e difficoltà quotidiane, offrendo uno sguardo sulla complessità dei rapporti umani.

Dopo il debutto al cinema nel 2024 e su Netflix nel 2025, Io e te dobbiamo parlare sbarca in chiaro su Rai 1. Il film, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni, Francesca Chillemi e Brenda Lodigiani, racconta l'improbabile storia di due poliziotti che si ritrovano ad affrontare un crimine fuori dal comune. Un mistero che cambierà per sempre le loro esistenze. Appuntamento in prima serata, lunedì 6 aprile 2026, alle 21.30 su Rai 1. Antonio e Pieraldo sono due poliziotti legati da un passato comune e da un presente piuttosto complicato, tanto sul lavoro quanto nella vita privata. Amici da tempo, anche se il rapporto si è un po' incrinato, si portano dietro carriere non proprio esemplari e una quotidianità resa ancora più intricata dai rispettivi rapporti sentimentali e familiari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Io e te dobbiamo parlare, su Rai 1 il film di Siani con Leonardo Pieraccioni e Francesca Chillemi

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