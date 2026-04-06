Si sente male in motorino e va in arresto cardiaco

Durante la mattinata di Pasqua, un uomo di 40 anni ha avuto un malore mentre guidava un motorino in via del Viadotto, vicino al campo sportivo Zara Mortellini a Pisa. Immediatamente, ha perso conoscenza e si è verificato un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le procedure di rianimazione. La situazione è sotto controllo, ma la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di verifica.

Dramma sfiorato nella tarda mattinata del giorno di Pasqua quando un uomo di 40 anni ha accusato un malore mentre procedeva in sella ad un motorino in via del Viadotto a Pisa, nella zona del campo sportivo Zara Mortellini. Il 40enne è caduto a terra (la velocità era lieve) ed è stato trovato in arresto cardiaco dai sanitari del 118 che sono riusciti a rianimarlo sul posto. E' stato condotto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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