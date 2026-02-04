Allarme nella notte a Settimo Torinese | uomo si sente male e chiama il 112 quando i sanitari arrivano va in arresto cardiaco Salvato
All’alba di questa mattina a Settimo Torinese, un uomo ha chiamato il 112 lamentando dolori alle braccia. Quando i sanitari del 118 sono arrivati, si sono resi conto che l’uomo era in arresto cardiaco. Sono riusciti a rianimarlo e a portarlo in ospedale, dove ora si trova sotto stretto controllo. La vicenda ha scosso la comunità locale.
Poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, i sanitari del 118 Azienda Zero sono intervenuti a Settimo Torinese dove un uomo aveva chiamato lamentando dolori alle braccia mentre si trovava in casa. All'arrivo dell'équipe il paziente, italiano di 47 anni, è andato in arresto.🔗 Leggi su Torinotoday.it
