Allarme nella notte a Settimo Torinese | uomo si sente male e chiama il 112 quando i sanitari arrivano va in arresto cardiaco Salvato

All’alba di questa mattina a Settimo Torinese, un uomo ha chiamato il 112 lamentando dolori alle braccia. Quando i sanitari del 118 sono arrivati, si sono resi conto che l’uomo era in arresto cardiaco. Sono riusciti a rianimarlo e a portarlo in ospedale, dove ora si trova sotto stretto controllo. La vicenda ha scosso la comunità locale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.