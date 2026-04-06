Un uomo di 60 anni è deceduto in un incidente avvenuto durante la giornata di Pasquetta. Secondo quanto riferito, l’uomo era alla guida di un trattore quando si è verificato un ribaltamento. L’incidente è avvenuto in una zona rurale e le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause precise dell’accaduto. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Perugia, 6 aprile 2026 – Tragico incidente agricolo nel giorno di Pasquetta, un uomo di 60 anni è morto mentre era alla guida di un trattore. È successo in un’area agricola in località Sant’Enea, frazione di Perugia, intorno a mezzogiorno. Secondo quanto appreso il 60enne sarebbe rimasto schiacciato sotto il mezzo ribaltatosi in un oliveto. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno anche attivato l’elisoccorso, ma l’intervento è risultato inutile. Per liberare la vittima dal mezzo agricolo è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco. Il magistrato di turno informato dei fatti ha disposto il sequestro del trattore, mettendo la salma a disposizione dell’Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si ribalta con il trattore, muore a 60 anni

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