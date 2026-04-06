Si ribalta con il trattore Eolo muore a 60 anni

Un uomo di 60 anni è deceduto dopo essere rimasto incastrato tra il sedile di un trattore e un albero durante un incidente in un oliveto. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’uomo. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Si ribalta con il trattore in un oliveto e rimane incastrato fra il sedile del mezzo agricolo e un albero. Non c’è stato nulla da fare per Eolo Monelletta, 60enne agricoltore perugino, che questa mattina ha perso la vita in un incidente avvenuto a Perugia, nella frazione di Sant’Eraclio. Dalle informazioni, l’ipotesi è che il trattore sia finito in un solco presente nel terreno e che si sia ribaltato, andando a finire contro un albero di olivo e schiacciando l'uomo che stava guidando il mezzo. Per le condizioni del 60enne, apparse fin da subito gravi, è stato richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso. Arrivati sul posto, i sanitari hanno tentato di rianimare Eolo, ma le manovre si sono rivelate purtroppo inutili e l’uomo è deceduto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Si ribalta con il trattore, muore a 60 anniPerugia, 6 aprile 2026 – Tragico incidente agricolo nel giorno di Pasquetta, un uomo di 60 anni è morto mentre era alla guida di un trattore. Perugia, si ribalta con il trattore: muore 60enneDrammatico incidente nella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile, a Perugia, precisamente nella frazione di Sant'Enea dove un uomo di 60 anni è deceduto... Si ribalta a Serle con il trattore: muore il ristoratore Giuliano FranzoniÈ morto a pochi passi dal suo ristorante, travolto dal trattore con cui stava lavorando. La vittima è Giuliano Franzoni, 64 anni, titolare dell’Osteria Antica Fornace che gestiva da anni nella ... brescia.corriere.it Si ribalta con il trattore, muore un uomo nel BrescianoUn uomo di 64 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Serle, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, il 64enne si trovava su un terreno di sua ... ansa.it