Perugia si ribalta con il trattore | muore 60enne

Nella mattinata di oggi, un uomo di 60 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nella frazione di Sant'Enea, a Perugia. L'uomo era alla guida di un trattore quando il veicolo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è deceduto. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Drammatico incidente nella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile, a Perugia, precisamente nella frazione di Sant'Enea dove un uomo di 60 anni è deceduto a seguito di un incidente con il trattore. Dalle prime informazioni, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato e l'uomo, E.M. (queste le iniziali) sarebbe rimasto schiacciato. Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravi: sul posto è giunta la polizia locale ed è stato anche richiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 60enne. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il corpo dell'uomo, rimasto incastrato sotto il mezzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Si ribalta con il trattore, muore a 60 anniPerugia, 6 aprile 2026 – Tragico incidente agricolo nel giorno di Pasquetta, un uomo di 60 anni è morto mentre era alla guida di un trattore. Leggi anche: Incidente in campagna, il trattore si ribalta: muore un agricoltore Temi più discussi: Camion si ribalta sul raccordo Terni-Orte, traffico bloccato; Autocarro si ribalta sul raccordo Terni-Orte: traffico bloccato. Conducente in ospedale; Il Perugia emerge dalla zona playout, occasioni perse per Pineto e Campobasso; Calcio serie C, il Perugia deve rimandare la festa: contro la Juventus Next Gen termina 2-2. Si ribalta con il trattore, muore a 60 anniTragico incidente agricolo a Sant’Enea, Perugia. Sul posto soccorritori, vigili del fuoco e polizia locale. Attivato anche l’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ... msn.com Si ribalta un trattore in un oliveto, morto il conducente vicino a Perugia(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - Un uomo di 60 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto mentre era alla guida di un trattore in un'area agricola in località Sant'Enea, una frazione di Perugia. E' suc ... msn.com Perugia, via alla gara per il secondo forno crematorio: 11 gli operatori coinvolti Sono undici gli operatori economici invitati dal Comune di Perugia alla procedura negoziata per la realizzazione del secondo impianto di cremazione al cimitero monumentale di M facebook "Auguri di buona Pasqua dalle tue ragazze di Perugia, Naira e Lucy!!!" x.com