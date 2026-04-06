Perugia si ribalta con il trattore | muore 60enne

Da perugiatoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, un uomo di 60 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nella frazione di Sant'Enea, a Perugia. L'uomo era alla guida di un trattore quando il veicolo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è deceduto. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Drammatico incidente nella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile, a Perugia, precisamente nella frazione di Sant'Enea dove un uomo di 60 anni è deceduto a seguito di un incidente con il trattore. Dalle prime informazioni, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato e l'uomo, E.M. (queste le iniziali) sarebbe rimasto schiacciato. Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravi: sul posto è giunta la polizia locale ed è stato anche richiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 60enne. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il corpo dell'uomo, rimasto incastrato sotto il mezzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Si ribalta con il trattore, muore a 60 anniPerugia, 6 aprile 2026 – Tragico incidente agricolo nel giorno di Pasquetta, un uomo di 60 anni è morto mentre era alla guida di un trattore.

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