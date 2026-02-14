Due discorsi molto diversi per due rapporti molto diversi

Durante la conferenza di Monaco, Marco Rubio ha parlato dei rapporti tra Stati Uniti e Europa, evidenziando una collaborazione solida e crescente. La sua visita si è concentrata su temi di sicurezza e commercio, con incontri ufficiali con leader europei. Nei discorsi, Rubio ha detto che le alleanze tra le due sponde dell’Atlantico restano forti nonostante le tensioni recenti. Un esempio concreto è stata la discussione sulla cooperazione militare, che ha visto un aumento degli esercizi condivisi in Europa.

Alla conferenza di Monaco il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato i legami tra Stati Uniti ed Europa, che l'anno scorso era stata duramente criticata da J.D. Vance nella stessa occasione Il discorso del segretario di Stato statunitense Marco Rubio alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania, è stato molto diverso da quello fatto esattamente un anno fa allo stesso evento dal vicepresidente J.D. Vance. Mentre Vance aveva mantenuto un atteggiamento ostile e aveva criticato duramente l'Unione Europea, Rubio si è mostrato molto più conciliante e ha sottolineato l'importanza dei legami tra Europa e Stati Uniti.