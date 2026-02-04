Venezuela migliaia di sostenitori di Maduro sfilano a Caracas | su un carro due attori interpretano l' ex leader e la first lady

Migliaia di sostenitori di Nicolás Maduro sono usciti in strada a Caracas per chiedere la liberazione dell’ex presidente e della sua consorte Cilia Flores. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con un corteo che ha attraversato il centro della capitale. A un certo punto, su un carro, due attori hanno interpretato Maduro e la first lady, attirando l’attenzione di chi passeggiava lungo la strada. La protesta arriva a un mese dalla cattura di Maduro e Flores da parte degli Stati Uniti, e anche questa volta i loro supporter vogliono mostrare di non arrendersi.

I sostenitori di Nicolás Maduro hanno sfilato per le strade di Caracas per chiedere il suo rilascio e quello della first lady Cilia Flores, un mese dopo la cattura da parte degli Stati Uniti. La mobilitazione ha riunito organizzazioni sociali, lavoratori e studenti ed era presente anche Nicolas Maduro Guerra, membro del Parlamento e figlio del presidente destituito. "Rispettiamo gli Stati Uniti, ma pretendiamo che ci lascino sviluppare in pace il modello di società che desideriamo per il nostro Paese", ha detto Maduro Guerra alla folla. Su un carro sono apparsi anche due ragazzi travestiti da Maduro e Cilia Flores.

