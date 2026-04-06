Si ferisce all’addome con un colpo d’arma da fuoco portato a Pisa con l’elisoccorso

Un grave incidente domestico si è verificato oggi in un’abitazione di Tresana, in Lunigiana, quando una persona si è ferita all’addome con un colpo d’arma da fuoco. La persona è stata trasportata in ospedale a Pisa con un elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire il ferito in modo rapido. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.

Tresana (massaCarrara), 6 aprile 2026 – Grave incidente domestico in un’abitazione di Tresana, in Lunigiana. Un uomo di 66 anni si è ferito all’addome con un colpo d’arma da fuoco; secondo quanto si apprende il 66enne stava maneggiando l’arma, quando per errore è partito un colpo. Sarebbe quindi un incidente e non un gesto volontario, ma sulla esatta dinamica stanno indagando i carabinieri. La chiamata di soccorso è partita alle 17.24. L’uomo è stato portato con l’elisoccorso Pegaso 3 del soccorso regionale all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso, ma secondo le prime informazioni era comunque cosciente. Sul posto sono intervenute – oltre all’ elisoccorso e alle forze dell’ordine – l’automedica di Aulla e ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si ferisce all’addome con un colpo d’arma da fuoco, portato a Pisa con l’elisoccorso Leggi anche: Si ferisce con una lama all'addome, è grave: tragedia sfiorata a Nepi Giallo in centro a Napoli: 29enne ferito alla testa con un colpo d'arma da fuocoUn 29enne è stato ferito alla testa con un colpo d'arma da fuoco esploso da ignoti mentre si trovava in via Amerigo Vespucci in un'automobile in...