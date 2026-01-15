Giallo in centro a Napoli | 29enne ferito alla testa con un colpo d' arma da fuoco

Un episodio di violenza si è verificato questa notte a Napoli, in via Amerigo Vespucci. Un uomo di 29 anni è stato colpito alla testa da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un’auto con un amico. Le circostanze dell’accaduto sono al momento in fase di accertamento.

Un 29enne è stato ferito alla testa con un colpo d'arma da fuoco esploso da ignoti mentre si trovava in via Amerigo Vespucci in un'automobile in compagnia di un amico, intorno alle due del mattino.Il giovane, soccorso e trasportato in ospedale al Vecchio Pellegrini non è in pericolo di vita.

