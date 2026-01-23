Si ferisce con una lama all' addome è grave | tragedia sfiorata a Nepi

A Nepi, nella giornata di giovedì 22 gennaio, un uomo si è ferito gravemente all’addome con un’arma da taglio, rischiando conseguenze serie. L’episodio ha richiesto interventi di emergenza, ma fortunatamente non si è trasformato in una tragedia. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità locali.

Tragedia sfiorata a Nepi. Un uomo si è ferito gravemente all'addome con la lama di un coltello o di una roncola nella giornata di giovedì 22 gennaio. Lanciato l'allarme, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente evitando conseguenze peggiori. Sul posto è giunto il personale sanitario che, viste.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Parte un colpo di pistola in casa nel Cremonese e ferisce una donna all’addome: è graveUn colpo di pistola esploso in una casa a Pieve d'Olmi, nel Cremonese, ha ferito gravemente una donna di 40 anni all’addome.

Leggi anche: “I chirurghi hanno dimenticato una lama nel suo addome durante l’intervento, per sei giorni ha avuto dolori lancinanti all’addome. Quando se ne sono accorti era troppo tardi”: 1 milione di risarcimento alla famiglia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Si ferisce con la pistola, arrestato nel Salernitano; Deve tagliare un albero con la motosega e si ferisce a una gamba; Battipaglia, si ferisce con la sua pistola: 42enne arrestato; Si ferisce alla coscia con un colpo di pistola: arrestato un uomo a Battipaglia.

Ferisce il compagno con il coltello. Il tribunale assolve una 26enneLa ragazza era accusata di maltrattamenti e lesioni, scatenati dalla gelosia. Il giudice: Semplici litigi di coppia. msn.com

Ferisce la madre con un coltello e minaccia i familiari, arrestatoHa ferito sua madre con un coltello a una gamba e minacciato tutti gli altri familiari. Per questo un ragazzo di 22 anni, residente ad Albano Sant'Alessandro, è stato arrestato dai carabinieri di Berg ... rainews.it

In questi giorni mi ha profondamente colpita la tragedia avvenuta nella scuola di La Spezia. È una notizia che ferisce e lacera come la lama che l’ha causata. Ma a scuotere la coscienza è anche la risposta che si sta delineando: l’idea di installare metal detect - facebook.com facebook