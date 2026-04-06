Si arrampica per smontare il pluviale in rame dalla biblioteca regionale | denunciato 43enne

Un uomo di 43 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver tentato di smontare un pezzo di pluviale in rame dalla biblioteca regionale. L’intervento è avvenuto dopo che i militari hanno notato la presenza sospetta dell’uomo nei pressi dell’edificio. Durante i controlli, è stato trovato mentre si arrampicava sulla struttura, con l’intento di asportare il materiale. Nessun altro coinvolgimento è stato segnalato in questa vicenda.

Un uomo di 43 anni, residente a Catania, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria dai carabinieri della stazione di piazza Dante per furto aggravato. L'episodio riguarda la sottrazione di un pluviale in rame installato nelle pertinenze della Biblioteca Regionale di Catania, in via Gesuiti. La denuncia è stata presentata dalla legale rappresentante dell'istituto, che ha segnalato la sparizione del manufatto. Le indagini si sono avviate dall'acquisizione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza della biblioteca. I militari hanno individuato nelle riprese un uomo vestito di scuro che, in un primo passaggio, si sofferma a osservare il pluviale per alcuni secondi prima di proseguire. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Si arrampica sul traliccio per rubare rame ma cade nel vuoto, amico chiama i soccorsi: morto 27enne in GalluraUn ragazzo di 27 anni è morto a Santa Teresa di Gallura dopo aver cercato di rubare del rame da un traliccio dell'energia elettrica. Bambino di 4 anni si arrampica e cade dalla finestra per quattro metri: paura a CastellucchioABBONATI A DAYITALIANEWS Perde l’equilibrio e precipita per quattro metri Momenti di grande apprensione nella mattinata di lunedì 16 marzo a... Si parla di: Si arrampica per smontare il pluviale in rame dalla biblioteca regionale: denunciato 43enne; In auto con cavi rubati e arnesi da scasso, arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento.