L’azienda petrolifera ha deciso di applicare un sovrapprezzo di 19,50 dollari al barile per il greggio Arab Light destinato ai mercati asiatici, segnando un nuovo record per l’importo massimo imposto. La mossa comporta un incremento dei prezzi ufficiali, mentre l’azienda sembra sacrificare parte dei margini di profitto per mantenere questa politica di prezzo. La decisione ha attirato l’attenzione sui mercati energetici globali, in particolare in Asia.

Saudi Aramco ha imposto un sovrapprezzo di 19,50 dollari per il greggio Arab Light destinato all’Asia, il valore più alto mai raggiunto dall’azienda. La mossa mira a stabilizzare le forniture verso i grandi importatori asiatici nonostante le forti tensioni nel Golfo Persico. Il salto di prezzo è avvenuto in tempi rapidissimi: in un solo mese si è passati dai 2,50 dollari registrati ad aprile agli attuali 19,50. Questo incremento è quasi quattro volte superiore al picco del 2022, quando era scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina. L’impennata riflette una crisi energetica concreta, alimentata dalla riduzione dei passaggi attraverso lo Stretto di Hormuz e dalle instabilità geopolitiche nella regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock petrolio: Aramco alza i prezzi ma sacrifica miliardi per l’Asia

Petrolio e gas alle stelle. La crisi di Hormuz infiamma i prezzi. Borse in rosso: bruciati 314 miliardiRoma, 2 marzo 2026 – L’onda lunga della guerra in Iran di Usa e Israele arriva prima sui terminali energetici e poi nelle tasche di famiglie e...

Sport Made in Italy: Export record a 4,7 miliardi, USA leader ma l’Asia avanza. Sfide globali all’orizzonte.L’Industria Sportiva Italiana Volare: Export a 4,7 Miliardi, Crescita e Nuove Sfide L’industria sportiva italiana ha concluso il 2024 con un...

Shock petrolio sulle Borse, monito di Panetta sullo spread e S&P taglia il Pil a 0,4%Wall Street apre negativa dopo il discorso alla nazione di Donald Trump. Il Dow Jones perde l'1,36% a 45.932,38 punti, il Nasdaq cede l'1,67% a 21.476,10 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1 ... ansa.it

Cosa succede ora a gas e petrolio: dalla stabilità post Ucraina al nuovo shock della guerra con l’IranMilano – Dopo i picchi straordinari registrati a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, i mercati energetici internazionali avevano progressivamente riassorbito le tensioni più acute. Nel ... quotidiano.net